Sanchez tornato all’Inter ma ai margini. Due le possibilità per lui – Sky

Sanchez oggi ha fatto ritorno ad Appiano Gentile (vedi articolo), ma resta in uscita con l’Inter che spera di poterlo salutare a breve. Sugoni, su Sky Sport 24, dà due ipotesi per il cileno.

SPERANZA DI USCITA – Alessandro Sugoni non ritiene che il ritorno di oggi ad Appiano Gentile sia “definitivo”: «Alexis Sanchez comunque è ai margini quest’anno del progetto. È considerato in uscita, con l’arrivo di Romelu Lukaku il parco attaccanti è composto dai quattro che vorrebbe Simone Inzaghi più credo Valentin Carboni come giovane. Vedremo come si risolverà la questione Sanchez, se arriverà la buonuscita o una squadra che gli darà una proposta allettante».