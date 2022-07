Bremer-Inter d’accordo ma il tempo passa. Attesa necessaria con rischio – Sky

Bremer e l’Inter sono d’accordo da tempo, quella che manca è l’intesa fra le due società. Motivo per cui, secondo Sugoni di Sky Sport, c’è il rischio che qualcosa cambi.

IL RISCHIO – Il Torino continua a sparare alto per il suo gioiello e l’Inter gioca d’attesa. Non potrà però essere infinita, come spiega Alessandro Sugoni: «Finché non capirà quanto incasserà per Milan Skriniar (vedi articolo) non affonderà per Gleison Bremer. È spuntata anche quella clausola sul rinnovo, che potrebbe andare via a quindici milioni a gennaio. Bremer ha l’accordo con l’Inter, se passa il tempo altre squadre possono inserirsi e cominciare a grattare questo accordo».