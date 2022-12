Skriniar, da Parigi porte chiuse per ora. In estate prospettive diverse – Sky

Arrivano nuovi aggiornamenti sulla questione Milan Skriniar all’interno dell’ambiente nerazzurro. Dagli studi di Sky Sport ci sono stati commenti sulle parole di Christophe Galtier e sulle possibilità del Paris-Saint-Germain.

PARIGI – Aggiornamenti importanti da Sky Sport per quanto riguarda la situazione di Milan Skriniar con l’Inter. Ieri Christophe Galtier ha parlato nella conferenza stampa pre Lens-Paris-Saint-Germain chiudendo alla possibilità di vedere lo slovacco a Parigi a gennaio. Non ci sarà arrivo se non ci sarà partenza in Francia. Il nome però rimane sempre vivo per giugno nel caso in cui non arrivasse il rinnovo con l’Inter. Tra due settimane ci sarà un incontro a Milano e si avranno maggiori dettagli sulla situazione. D’Ambrosio e Darmian richiedono trattative invece più semplici e il discorso è già impostato.