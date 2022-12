Inter-Napoli, i (pochi) dubbi di Inzaghi: il tecnico ha scelto 8 su 11

Sarebbero pochi i dubbi di formazione per Simone Inzaghi in vista di Inter-Napoli, big match del campionato di Serie A previsto il 4 gennaio.

DUBBI – Secondo quanto riportato da SportMediaset, Simone Inzaghi ha pochi dubbi di formazione in vista di Inter-Napoli, che riguardano il centrocampo (regia e fasce) e l’attacco. Per quel concerne la regia, al momento, Hakan Calhanoglu è avanti rispetto a Marcelo Brozovic. Nel reparto offensivo Lautaro Martinez dovrebbe non essere in campo dal 1′. Infatti l’allenatore nerazzurro dovrebbe lasciare spazio alla coppia Romelu Lukaku–Edin Dzeko. Sulla fascia destra invece restano alcuni dubbi.

SITUAZIONE GENERALE – Questa attualmente la situazione generale: in porta Andre Onana. In difesa Milan Skriniar, Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni. A centrocampo Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan. Sulla fascia sinistra Federico Dimarco prima scelta, su quella destra Denzel Dumfries che per deve guardarsi dalla concorrenza di Matteo Darmian. Come detto, in attacco Romelu Lukaku ed Edin Dzeko.

Fonte: SportMediaset.it