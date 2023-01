Skriniar e il no all’Inter, il PSG sapeva. E si pensa ad un arrivo anticipato!

Skriniar non accetterà l’offerta dell’Inter e diventerà tra qualche mese un giocatore del PSG. Ma dalla Francia addirittura ipotizzano un arrivo anticipato

L’IPOTESI − La telenovela Milan Skriniar è terminata. Lo slovacco ha deciso di non accettare l’offerta da sei milioni più bonus dall’Inter. Come riporta l’Equipe, i dirigenti del PSG già sapevano. Dopo le avances estive, i dirigenti francesi erano rimasti comunque in contatto con il giocatore che non ha voluto più ascoltare le offerte di rinnovo del club nerazzurro. Intanto, dalla Francia si ipotizza anche un possibile approdo anticipato a Parigi. Non è da escludere che per una cifra tra i 10 e i 15 milioni di euro, l’Inter non lascerebbe partire il suo capitano proprio in questa finestra invernale di calciomercato.