Sampdoria-Inter Primavera 1, 2-0 al 45′: inizio da incubo per Chivu e i suoi

Archiviata la vittoria nel Derby, l’Inter Primavera incontra la Sampdoria nella trasferta di Genova valida per la quindicesima giornata.

NB: Segui Sampdoria-Inter Primavera grazie alla cronaca testuale di Inter-News.it (qui il LIVE).

PRIMO TEMPO – Bastano solo sei minuti alla Sampdoria per trovare il gol del vantaggio. Dopo un errore della difesa nerazzurra arriva un corner che finisce proprio sulla testa di Lorenzo Malagrida che segna il gol dell’1-0. Pessimo inizio della formazione di Cristian Chivu che prova poi a crescere ma fatica parecchio. Al 15′ arriva il raddoppio blucherchiato grazie all’incornata vincente di Daniele Montevago sul cross perfetto ancora di Malagrida. Nemmeno venti minuti ed è già 2-0. L’Inter dopo il secondo gol si sveglia e cerca il gol che può riaprire la gara. Il pallone buono capita tra i piedi di Enoch Owusu fermato da un grande intervento Tantalocchi. Al 26′ Owusu e Jan Zuberek si divorano l’occasione del 2-1 non riuscendo ad arrivare alla conclusione. Cresce la formazione nerazzurra con Issiaka Kamaté che va vicino alla traversa intorno alla mezz’ora con una conclusione dal limite. A poco meno di dieci minuti dalla fine del primo tempo arriva una bella girata di destro di Alessandro Fontanarosa che sbatte però sull’esterno della rete. L’Inter ci prova ma così non basta. Al 45′ è 2-0 per la Sampdoria.

Sampdoria-Inter Primavera al 45′ – Il tabellino

2 SAMPDORIA-INTER 0

Marcatori: Malagrida (S) al 6′, Montevago (S) al 15′

SAMPDORIA U19 (3-5-2): 1 Tantalocchi; 16 Miettinen, 41 Lotjonen (42 Peretti dal 17′), 34 Aquino; 14 Porcù, 5 Cecchini, 40 Uberti, 10 Malagrida, 3 Migliardi; 9 Montevago, 29 Ivanovic.

In panchina: 22 Zorzi, Scardigno, 4 Conti, 6 Pellizzaro, 7 Pozzato, Polli, Ntanda, 23 Straccio, 30 Leonardi, 38 Savio.

Allenatore: Felice Tufano

INTER U19 (4-3-3): 1 Botis; 26 Nezirevic, 3 Fontanarosa, 31 Di Pentima, 33 Pelamatti; 14 Kamaté, 4 Stankovic, 7 Martini; 11 Iliev; 30 Owusu, 9 Zuberek.

In panchina: Calligaris, 41 Tommasi, 6 Guercio, 8 Grygar, 13 Stabile, 41 Bonavita, 16 Di Maggio, Sarr, 23 Esposito, 24 Andersen, 25 Biral, 27 Dervishi, 28 Stante.

Allenatore: Cristian Chivu

Arbitro: Michele Giordano

Assistenti: Fabio Mattia Festa – Ferdinando Pizzoni

NOTE – Ammoniti: Nezirevic (I) al 27′ Recupero: 1′ (PT).