Skriniar, niente di definitivo fra Inter e PSG. Trattativa a un punto – SI

Dopo aver dato le prime informazioni (vedi articolo), Tancredi Palmeri ha dato ulteriori aggiornamenti sul fronte Inter-PSG per Skriniar. In collegamento da Milano per Sportitalia, il giornalista fa capire a che punto sono le due squadre.

LASCIA O AVANZA? – Tancredi Palmeri fa il punto sulla trattativa per Milan Skriniar: «L’incontro tra l’intermediario Paolo Busardò, non direttamente legato all’Inter ma al quale sono state affidate diverse situazioni in questo calciomercato incluso Gleison Bremer, e gli emissari del PSG è in queste ore. È improbabile che siano dirigenti direttamente legati, è uno stadio in cui si riallaccia la trattativa dopo circa un mese in cui si è respinta l’offerta da cinquanta milioni. Il PSG non è andato avanti con gli acquisti, a parte Nordi Mukiele. Questo mese può aver aggiunto pressione al PSG, l’Inter ha esigenza di vendere e questo incontro è l’occasione per riestendere i ponti, eventualmente, per l’affare. Niente di definitivo può accadere, c’è una distanza di venti milioni fra richiesta e offerta. Però, se dovesse uscire qualcosa di positivo, vuol dire che verranno altri incontri e che c’è una trattativa. Se invece il PSG esce sempre con cinquanta milioni vorrebbe dire che inizia e muore là».