Pinamonti, la Salernitana non aspetta all’infinito: spunta un altro nome

Pinamonti si allontana dalla Salernitana, dopo il no di ieri. Come riporta Gianluca Di Marzio sul proprio sito, i campani hanno realmente iniziato a sondare il terreno per un altro attaccante.

PISTA SALTATA? – Inter e Salernitana avevano raggiunto un accordo per il trasferimento di Andrea Pinamonti in Campania, ma l’attaccante ha detto no. Il rifiuto, secondo Gianluca Di Marzio, è praticamente definitivo. La formazione granata ha iniziato a pensare ad altri nomi: il primo è Krzysztof Piatek, tornato all’Hertha Berlino dopo il prestito da gennaio a maggio alla Fiorentina. Per Pinamonti, in questo caso, l’Inter sarebbe costretta a trovare un altro acquirente.

Fonte: gianlucadimarzio.com