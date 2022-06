Skriniar ma non solo: Chelsea alla ricerca del poker in casa Inter. PSG fermo – Sky

Skriniar è uno dei pezzi pregiati del mercato dell’Inter in uscita. Forse il più pregiato. Il PSG è in prima linea ma bisogna tenere in considerazione anche il Chelsea. Come riportato da Sky Sport, il club londinese sfruttando Lukaku vuole fare spesa in casa nerazzurra

POKER DIFENSIVO – Nei discorsi con il Chelsea non si è parlato solo di Romelu Lukaku (vedi articolo) ma anche di possibili contropartite. In particolare in difesa, dove il club londinese è in emergenza. Il Chelsea si è informato su tutti. Da Milan Skriniar, cercato anche dal Paris Saint-Germain, ad Alessandro Bastoni, seguito soprattutto da Manchester United e Tottenham, passando per Stefan de Vrij, che andrà in scadenza di contratto. E anche Denzel Dumfries per la fascia destra. Operazioni slegate da Lukaku, ma per mantenere buoni i rapporti potrebbe esserci uno sconto da parte dell’Inter sull’eventuale cessione. Nel frattempo il PSG è ancora fermo ala prima offerta per Skriniar: 50 milioni di euro o 40 più una contropartita a scelta tra Thilo Kehrer e Julian Draxler, a cui l’Inter ha già risposto picche. Serve solo cash per strappare Skriniar all’Inter. Almeno 80 milioni.