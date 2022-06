Ranocchia, ipotesi Inter sfumata: firma con il nuovo club. E ora i 2 sostituti – Sky

Ranocchia non continuerà la sua carriera all’Inter, come ampiamente pronosticabile. E sarà un avversario nel prossimo campionato. Come riportato da Sky Sport, in casa nerazzurra si pensa al sostituto in difesa, che non sarà solo uno a causa della cessione prevista

NUOVA DIFESA – Non ci sarà più il nerazzurro nel futuro di Andrea Ranocchia, come ipotizzato dall’agente Tullio Tinti (vedi video). Lascia l’Inter a parametro zero ma non l’Italia né la Serie A. E nemmeno la Lombardia. L’ormai ex centrale difensivo nerazzurro è pronto a firmare per il Monza, che si regala un colpo importante per il debutto nella massima serie. Domani mattina sono previste le visite mediche di Ranocchia, che firmerà un contratto biennale con il Monza. A Milano arriveranno sicuramente due nuovi difensori. Uno per sostituire proprio Ranocchia e l’altro in caso di cessione “dolorosa” in difesa. I nomi sul taccuino nerazzurro sono sempre gli stessi: Nikola Milenkovic (Fiorentina) e soprattutto Gleison Bremer (Torino), che viene a trattato a prescindere dalla cessione nel reparto arretrato. Come riportato da Sky Sport, Bremer è l’obiettivo dell’Inter per sostituire numericamente Ranocchia al centro della difesa. La richiesta del Torino oscilla sempre tra i 30 e i 40 milioni di euro, mentre è più facile arrivare a Milenkovic, in scadenza con la Fiorentina. Già avviati i primi contatti, in attesa di capire chi lascerà l’Inter in questo mercato…