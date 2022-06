Dybala, l’Inter non rilancia ma nel frattempo chiude Asllani: cifre più alte – Sky

Dybala può aspettare, per ora, essendo libero a parametro zero. L’Inter si concentra su altre operazioni, anche onerose. Non solo Lukaku, a Milano è in arrivo Asslani. Come raccolto da Sky Sport, l’acquisto del talento albanese toccherà cifre leggermente più elevate

INNESTO A CENTROCAMPO – A Milano avanza l’operazione Romelu Lukaku (vedi aggiornamento) ma non si segnala ancora nessun rilancio dell’Inter per Paulo Dybala, che aspetta. La società nerazzurra è ferma alla stessa proposta e per il momento non c’è stato nessun altro contatto con l’entourage dell’attaccante argentino. Manca sempre l’accordo sui numeri legati al contratto. Dybala non vuole scendere sotto la soglia rappresentata dal suo ultimo contratto con la Juventus (poco meno di 6.5 milioni di euro netti annui, ndr). E l’Inter è ferma a 5 milioni. Nel frattempo in queste ore è attesa la chiusura dell’affare Kristjan Asllani, che andrà a rinforzare il centrocampo nerazzurro. Le cifre saranno un po’ più alte del previsto. All’Empoli andranno 4 milioni per prestito oneroso annuale con riscatto fissato a 10 milioni più 2 bonus. E nell’operazione entrerà almeno un giovane in prestito, compreso nel prezzo. Il nome giusto sembra essere quello dell’attaccante Martin Satriano, di rientro dal prestito al Brest in Francia. Se confermata l’indiscrezione di Sky Sport, alla fine Asllani costerà all’Inter un po’ di più rispetto 14 milioni previsti inizialmente.