Skriniar, la sosta porta in regalo il rinnovo? L’Inter tratta – Sky

Skriniar ha risposto alla convocazione della Slovacchia e per questa settimana non sarà a disposizione dell’Inter. C’è però la possibilità che lo sia anche oltre la scadenza di contratto del 30 giugno: Sky Sport aggiorna sulla trattativa.

SI TRATTA – Milan Skriniar resta in scadenza al 30 giugno, ma la sensazione è che lo sarà per poco. Sky Sport fa sapere che prosegue la trattativa con l’Inter, per riuscire ad arrivare al rinnovo tanto atteso. Si attende la chiusura dell’operazione, con questa sosta per i Mondiali che darà maggiore tempo alle parti per concludere. Skriniar, in linea teorica, da inizio gennaio potrebbe firmare a parametro zero con chiunque: l’Inter deve evitare questo scenario.