Skriniar-Inter, le cifre della nuova offerta. La richiesta allo slovacco

L’Inter cerca un accordo con Milan Skriniar grazie a una nuova offerta per il suo rinnovo, in aumento rispetto a quella dello scorso maggio.

RINNOVO – Secondo quanto riportato da SportMediaset, nel corso della pausa per le Nazionali ci sarà tempo per Beppe Marotta per il perfezionamento della bozza della nuova offerta per il rinnovo del contratto di Milan Skriniar. Non dovrebbero essere più i 5.5 milioni di euro dello scorso maggio, ma una proposta pari a 7 milioni di euro. Una cifra che farebbe del difensore centrale slovacco secondo giocatore più pagato nella rosa dell’Inter, alle spalle solo di Romelu Lukaku. Si tratta comunque meno di quanto potrebbe offrire il PSG, possibilità che il club nerazzurro non potrebbe pareggiare. Un aspetto che sarebbe chiaro anche allo stesso giocatore. A quest’ultimo sarebbe stato richiesto di sciogliere le riserve entro novembre. Stando al management della società meneghina, in questo modo ci sarebbe chiarezza utile sia al club che allo stesso calciatore.

Fonte: SportMediaset.it