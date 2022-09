Acerbi manda un messaggio a de Vrij: l’olandese come risponderà?

Acerbi manda un messaggio a de Vrij. In modo indiretto chiaramente, ma la prestazione del centrale in Champions League richiede una risposta in campo da parte dell’olandese.

CAMBI IN DIFESA – La prestazione di Acerbi contro il Viktoria Plzen non è passata inosservata. Inzaghi in Champions League ha mandato in campo il centrale di riserva, cambiando così il perno della sua difesa per la terza volta in tre partite. Ma se lo spostamento di Skriniar, visto contro il Bayern, è una scelta a cui i tifosi sono ormai abituati, la scelta dell’ex Lazio ha segnato un passo in più. Inzaghi per scelta tecnica ha rinunciato a de Vrij, mandando in campo la sua riserva appena arrivata. Questa scelta unita al rendimento del numero quindici manda un messaggio molto chiaro all’olandese.

SITUAZIONE NUOVA – Per capire il messaggio partiamo da un fatto. Inzaghi nella sua prima stagione ha rinunciato a de Vrij solo quando costretto. Mai per scelta. Men che meno in favore di Ranocchia, la sua riserva di ruolo. E anche fino a Milan-Inter il numero sei è sempre stato in campo, senza discussione. Vedere Acerbi titolare insomma non è stata una cosa normale. Non parliamo di una bocciatura, per carità. Ma una riflessione ci sta.

RISPOSTA ATTESA – De Vrij non sta vivendo il suo miglior momento in carriera. A dire il vero già da un po’. Il suo rendimento dallo scorso anno è nettamente calato, e l’inizio di questa stagione ha confermato le incertezze. Soprattutto in marcatura, ma la prestazione di Acerbi ha fatto capire che anche l’impostazione può essere interpretata con più personalità. E dovrebbe essere la specialità dell’olandese. L’ultimo arrivato gli ha dato una lezione di interpretazione del ruolo. Ora sta a lui rispondere in campo.