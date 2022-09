Skriniar, nuova offerta Inter in arrivo: fissato l’incontro tra difensore e club

L’Inter intende definire presto il futuro di Milan Skriniar, difensore centrale slovacco in scadenza di contratto e nel mirino del PSG.

RINNOVO – Secondo quanto riportato da DAZN, l’Inter intende chiudere presto il discursive riguardante il rinnovo di Milan Skriniar. Il PSG sembrerebbe aver rinviato l’assalto a gennaio, continuando a dialogare costantemente con l’entourage del difensore centrale slovacco.

INCONTRO – L’incontro tra il giocatore e il club nerazzurro sarebbe stato fissato al rientro dalla pausa per le Nazionali. In ballo ci sarebbe un nuovo contratto pari a 6,5 milioni di euro a stagione, tetto massimo per la società meneghina. I parigini proveranno un nuovo affondo proponendo un contratto pari a circa agli 8 milioni di euro. Nei prossimi giorni il giocatore dovrà decidere il suo futuro.

Fonte: DAZN.com