Skriniar-Inter, ancora nulla di fatto e 1° gennaio vicino! Tre possibilità – Sky

Skriniar è la situazione più calda nonché spinosa in casa Inter per via di un rinnovo che continua a slittare. Secondo le ultime di Sky Sport, attualmente non è da scartare alcuna ipotesi, compresa quella di una partenza immediata. Di seguito le ultime di calciomercato

TRE IPOTESI – La situazione più importante è quella di Skriniar, lo slovacco è in scadenza nel giugno 2023 e la sua importanza si può dedurre dall’offerta giunta la scorsa estate deal PSG. I contatti con il suo agente sono stati continui in questi mesi, l’offerta ufficiale dell’Inter è arrivata ma al momento il difensore non ha ancora accettato. C’è un conto alla rovescia perché se dal 2 gennaio si apre il calciomercato, da giorno 1 gennaio il giocatore sarà libero di accordarsi con un altro club, quindi si avvicina inesorabilmente quel momento. Per quanto riguarda Skirniar dobbiamo comunque tenere aperte tutte le possibilità: è possibile che rinnovi, che possa accordarsi con un altro club ma è anche possibile che arrivi una grossa offerta già a gennaio e l’Inter a quel punto dovrebbe valutare l’ipotesi di monetizzare subito piuttosto che perderlo a zero.