Inter, non solo Skriniar: altri due rinnovi complicati! Sommer pista difficile

L’Inter lavora al rinnovo di Skriniar e non solo. Anche de Vrij e Handanovic sono in scadenza con il club nerazzurro che sta già andando alla ricerca di un vice Onana. Due i profili valutati, uno difficile. Di seguito le ultime di Sky Sport

NON SOLO SKRINIAR – L’Inter ha già presentato una ricca offerta a Milan Skriniar per il rinnovo di contratto ma lo slovacco non è l’unico in scadenza in casa nerazzurra. Anche Stefan de Vrij e Samir Handanovic hanno un contratto in scadenza nel 2023, ma i rispettivi rinnovi sembrano piuttosto difficili con il portiere sloveno orientato a dire addio a fine stagione. Intanto l’Inter va alla ricerca di un vice Onana: i profili valutati sono quelli di Yann Sommer, che appare una pista molto difficile mentre più semplice potrebbe essere quella che porta a Neto che in Italia ha già vestito le maglie di Fiorentina e Juventus.