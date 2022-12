Inter, Inzaghi con il Sassuolo con 2 reparti obbligati! Valutazioni in mezzo

L’Inter di Inzaghi giovedì 29 dicembre affronterà in amichevole il Sassuolo di Dionisi al Mapei Stadium. Il tecnico interista ha alcune scelte obbligate, in particolare per quanto riguarda due reparti. Contro il Napoli con gli stessi uomini?

SCELTE OBBLIGATE – L’Inter prepara l’ultimo test amichevole contro il Sassuolo prima della sfida di campionato con l’Inter il 4 gennaio a San Siro. Con lo stop di Stefan de Vrij (vedi articolo), Simone Inzaghi ha scelte obbligate in difesa con Francesco Acerbi al centro e Milan Skriniar e Alessandro Bastoni a completare il reparto. In mezzo il tecnico ritrova Marcelo Brozovic, giunto con due giorni di anticipo ad Appiano Gentile: il croato potrebbe anche disputare uno spezzone di partita contro il Sassuolo, candidandosi così a una maglia dal 1′ contro il Napoli. In attacco ora come ora Romelu Lukaku ed Edin Dzeko sembrano indiscutibili ma occhio al recupero di Joaquin Correa, in attesa ovviamente del ritorno di Lautaro Martinez (vedi articolo).