Skriniar-Inter, ancora distanza: si lavora sui bonus! Nuovo dentro o fuori

Skriniar è l’argomento più caldo e urgente in casa Inter. Lo slovacco, infatti, ha un contratto in scadenza a giugno 2023 e sta discutendo proprio in questi giorni con la società per il rinnovo (vedi articolo). Secondo Fabrizio Biasin, c’è una nuova deadline

NUOVA DEADLINE – Milan Skriniar-Inter, è ancora tutto in ballo. L’offerta nerazzurra, secondo le ultime di Fabrizio Biasin, è sempre quella di 6 milioni ma si lavora sui bonus. La deadline, originariamente fissata per Natale, è stata spostata a gennaio: “L’offerta è sempre quella da 6 milioni, c’è ancora distanza. Si lavora sui bonus. Aggiornamento (dentro o fuori) prima della partenza della squadra per l’Arabia Saudita”. Ricordiamo infatti che l’Inter andrà a giocarsi la finale di Supercoppa italiana con il Milan a Riyadh il 18 gennaio 2023.