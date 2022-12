Napoli, per l’Inter un uomo chiave da recuperare! Rrahmani e Kim pronti

Il Napoli si prepara a riprendere il suo cammino in campionato sfidando l’Inter a San Siro il 4 gennaio alle 20.45. Spalletti non può dirsi particolarmente soddisfatto dopo le ultime amichevoli, con un uomo chiave da recuperare e due che invece fanno ben sperare. Le ultime di Sky Sport

UN FATTORE POSITIVO – Il Napoli capolista ha intenzione di riprendere così come ha terminato, vale a dire vincendo e confermandosi primissima forza del campionato. Il primo ostacolo sul suo cammino si chiama Inter, pronta a ospitare gli azzurri il 4 gennaio a San Siro. Luciano Spalletti non può dirsi particolarmente soddisfatto dopo le sconfitte in amichevole contro Villarreal e Lille ma c’è un aspetto che fa sorridere il tecnico toscano: il pieno recupero di Rrahmani e Kim, tornato da poco dalle vacanze post Mondiale e già regolarmente in gruppo. Chi si sta facendo attendere è Kvaratskhelia, apparso ancora piuttosto imballato. Ma tra 12 giorni sarà tutto diverso e il georgiano sarà certamente tra gli uomini chiave di Inter-Napoli.