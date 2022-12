Bellanova ha grandi qualità, ma per convincere l’Inter ci vuole di più

Raoul Bellanova sta entrando sempre più nelle rotazioni di Simone Inzaghi. Il calciatore deve però fare di più quando ha l’occasione di poter giocare. Le qualità per fare bene con la maglia dell’Inter ci sono, ora sta a lui mostrarle per meritarsi la riconferma il prossimo anno.

RENDIMENTO INCOSTANTE − Raoul Bellanova è uno dei calciatori che per l’Inter possono rappresentare una risorsa per il futuro. Il giovane terzino nerazzurro nei prossimi anni potrebbe divenire un’importante risorsa a lungo termine per Inzaghi. C’è però un problema. Il calciatore è arrivato in prestito da Cagliari la scorsa estate e quindi deve meritarsi a suon di prestazioni la riconferma in nerazzurro. Al momento però nei minuti giocati non ha convinto a pieno alternando partite buone e meno buone.

PRESTAZIONE SOTTOTONO − Nell’amichevole di ieri con la Reggina, Bellanova è stato protagonista di una partita non all’altezza delle sue qualità. L’avversario non era dei più competitivi, ma il terzino non è riuscito comunque a incidere come ci si aspettava. Sulla fascia è riuscito raramente a saltare l’uomo e in molte occasioni ha perso palloni abbastanza semplici da gestire.

Bellanova scatto mentale per convincere l’Inter a rinnovarlo

STEP MENTALE − Ovviamente una prestazione no alla sua età è più che giustificabile, ma non deve diventare una costante. Bellanova possiede infatti molte qualità che deve iniziare a mostrare anche in match come quello di ieri. In altre occasioni il terzino ha fatto vedere di essere dotato di un grande passo e di una buona propensione a saltare l’uomo. Inoltre nelle precedenti amichevoli si è reso protagonista di ottimi inserimenti in zona gol, che potrebbero essere utili in partite molto complicate. Insomma il ragazzo ha tantissime qualità, ma deve capire che ora si trova in una grande squadra e deve dare più del suo cento per ceto. Se riuscirà a fare questo scatto a livello mentale sicuramente sarà più semplice convincere l’Inter a riscattarlo dal Cagliari.