Skriniar, il PSG spinge per averlo a gennaio! Le possibili cifre – TS

La telenovela Milan Skriniar sta per arrivare alla fine. Lo slovacco pare non intenzionato a rinnovare il suo contratto con l’Inter. Sullo sfondo il PSG, che vorrebbe acquistarlo già a gennaio

ARRIVO ANTICIPATO – Ieri L’Equipe ha affermato che Milan Skriniar pare aver raggiunto un accordo con il Paris-Saint Germain. L’Inter lo sospettava, soprattutto perché l’agente dello slovacco non ha mai dato l’impressione che si potesse accettare l’offerta dei nerazzurri. Il club di Viale Liberazione si aspettava più attaccamento alla maglia da parte del numero 37, che invece pare avere la testa altrove. I parigini, inoltre, sarebbero intenzionati a offrire 10-15 milioni per acquistare lo slovacco già a a gennaio. L’Inter non ha intenzione di privarsi del classe ’95 già a gennaio, ma a fronte di un’offerta di 20 milioni potrebbe pensarci.

Fonte: TuttoSport -Stefano Pasquino