Scalvini il preferito, ma l’Atalanta spara alto! L’Inter ha due assi da giocare – CdS

L’Inter è già a lavoro per sistemare il reparto arretrato considerando l’addio praticamente certo di Milan Skriniar. Secondo la collega Eleonora Trotta questa mattina sul Corriere dello Sport, Giorgio Scalvini rappresenta il nome perfetto per sostituire il difensore slovacco ma il prezzo fatto dall’Atalanta spaventa la dirigenza nerazzurra. Pronti due possibili contropartite da poter inserire nella trattativa.

IL SOSTITUTO – L’Inter è pronta a salutare Milan Skriniar al termine di questa stagione. La dirigenza è da tempo proiettata sulla ricerca del suo sostituto, che nei piani dei dirigenti dovrà essere un giovane, talentuoso e duttile. Giorgio Scalvini rispecchia tutte queste qualità, ma il suo costo (sui 40 milioni), spaventa Beppe Marotta e Piero Ausilio. I suo acquisto, però, risolverebbe molti problemi, ma è chiaramente impossibile da realizzare in inverno e resta comunque difficile per la prossima estate. Chiaro che il 19enne metterebbe tutti d’accordo a Milano: ammortamento e ingaggio l’operazione Scalvini inciderebbe sul bilancio meno del rinnovo di Skriniar (6 milioni di euro a stagione più bonus).

DOPPIA CARTA – L’Inter, inoltre, valuta anche la possibilità di poter inserire qualche contropartita interessante, così da poter abbassare il costo complessivo del so cartellino. In tal senso, il nome di Giovanni Fabbian piace molto alla dirigenza bergamasca. Ma non solo: Marotta potrebbe giocarsi anche la carta Samuele Mulattieri, bomber del Frosinone di proprietà dei meneghini e nel mirino di mezza Serie A. A giugno dovrebbe ritornare alla base, ci sono tante richieste ma l’Atalanta resta la squadra che si è fatta avanti con più decisione.