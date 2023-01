Skriniar, futuro ancora incerto ma Inter fiduciosa: parole di amore anche da Inzaghi

Il futuro di Milan Skriniar nonostante il contratto in scadenza a giugno 2023 è ancora incerto. In Viale della Liberazione però filtra ottimismo riguardo il suo rinnovo con l’Inter, anche Simone Inzaghi in conferenza stampa (vedi QUI) ha speso parole di amore per il difensore slovacco.

PER IL RINNOVO – Skriniar non ha ancora dato una risposta definitiva all’Inter riguardo il suo futuro. Il club gli ha proposto il rinnovo di contratto ma le parti presto si riaggiorneranno. In conferenza stampa alla vigilia di Inter-Napoli intanto è intervenuto lo stesso Simone Inzaghi, che non si è detto per niente preoccupato riguardo il futuro del difensore slovacco: «Preoccupato per il futuro di Milan Skriniar? Assolutamente no, conosco il ragazzo e le sue qualità. È straordinario, è innamorato dell’Inter e dà tutto in campo, non ho dubbi in merito. So che a parte Skriniar ho diversi giocatori con il contratto in scadenza però so che ho anche una società forte sempre qui con me a ogni allenamento e sta cercando di lavorare al meglio per tutte le situazioni che sono ancora in ballo nel nostro club».