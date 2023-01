Ounahi, Napoli contatta Angers per offerta. Azzurri non soli: la situazione

Il Napoli avrebbe contattato l’Angers per fare una prima offerta per Azzedine Ounahi, centrocampista accostato anche all’Inter.

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato da Marca, il Napoli ha già contattato l’Angers per fare una prima offerta per Azzedine Ounahi, centrocampista accostato anche all’Inter. Il Club francese è disposto a cederlo in quanto il giocatore ha chiarito che vuole partire, ma non a qualsiasi cifra. La trattativa è in corso, ma non chiusa perché ci sono varie società interessate al centrocampista.

Fonte: Marca.com