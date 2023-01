L’Inter anti Napoli è quasi fatta: dubbio in attacco! OK fasce e difesa − Sky

L’Inter si prepara alla grande sfida contro il Napoli. Undici quasi confermato da Inzaghi con un ultimo dubbio in attacco che si scioglierà dopo l’allenamento nel pomeriggio. Dumfries e Acerbi presenti

LE MOSSE − Dopo la conferenza stampa di Simone Inzaghi (vedi tutte le dichiarazioni), Matteo Barzaghi da Sky Sport 24 ha aggiornato sulle possibile mosse di formazione anti Napoli: «I dubbi in avanti non si possono ancora sciogliere anche perché l’allenamento è nel pomeriggio. Il resto della formazione è comunque quasi deciso. Dzeko-Lukaku al momento favoriti in avanti ma occhio alla posizione di Lautaro Martinez. Il Toro non è assolutamente da escludere, Dumfries c’è a destra. Al centro della difesa confermato Acerbi».