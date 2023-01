Rinnovo Skriniar, situazione complicata: il tempo è nemico dell’Inter − Sky

Il rinnovo di Skriniar è tutt’altro che semplice. Il difensore non ha ancora dato una risposta all’Inter e il primo febbraio si avvicina. Le ultime

ATTESA − Dopo le parole al miele di Simone Inzaghi in conferenza stampa (vedi articolo), Manuele Baiocchini ha aggiornato sulla situazione: «Rinnovo Skriniar? Situazione complicata perché giugno 2023 si avvicina. Poi ha un’offerta del PSG molto alta, l’Inter aveva detto no in estate sia perché lo riteneva fondamentale che per la sua convinzione di poterlo rinnovare. I nerazzurri hanno offerto sei milioni netti, si aspetta una sua risposta. Ma dal primo febbraio può firmare per un altro club, quindi il tempo non gioca a favore del club». Le sue parole su Sky Sport 24.