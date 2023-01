De Vrij valuta l’offerta di rinnovo dell’Inter. Ma due corteggiatori per lui – SM

Tanti contratti in scadenza in casa Inter, tra cui anche quello di De Vrij. A SportMediaset si parla della situazione del difensore olandese e delle squadre a lui interessate.

CORTEGGIATORI – La lista dei rinnovi in casa Inter è lunghissima. I riflettori sono accesi su quello di Milan Skriniar (vedi articolo) ma anche il destino di un altro nerazzurro è ancora da decidere. Si tratta di Stefan De Vrij, in scadenza di contratto a giugno 2023, al quale l’Inter ha offerto un contratto biennale di circa 4 milioni di euro a stagione. Il giornalista Daniele Miceli spiega che l’olandese non ha ancora dato una risposta al club nerazzurro. Secondo SportMediaset il ritardo nella soluzione del contratto è dovuto, oltre che a valutazioni economiche, anche ad altri due club che ruotano intorno al difensore. Il Tottenham e il Feyenoord sarebbero particolarmente interessati al giocatore interista. A questo punto, il suo passato potrebbe influire sulla scelta. De Vrij, infatti, ha esordito nel calcio professionistico proprio a Rotterdam.

Fonte: SportMediaset