Skriniar e Brozovic, in Francia sicuri: niente PSG per i due dell’Inter

Condividi questo articolo

Milan Skriniar Atalanta-Inter

Secondo quanto riporta il quotidiano francese Le Parisien, né Milan Skriniar né Marcelo Brozovic saranno ceduti al PSG. I due giocatori dell’Inter, infatti, sembrano destinati a rimanere a Milano

NESSUN TRASFERIMENTO – Nonostante l’accostamento a più riprese di Milan Skriniar e Marcelo Brozovic al PSG in questa sessione di mercato, nessuno dei due raggiungerà il club della capitale francese. Per il croato si parlava nelle ultime ore di un possibile scambio con Leandro Paredes, ma l’argentino non è interessato a lasciare Parigi, quindi ogni discorso si è spento sul nascere. Per quanto riguarda il difensore, invece, la richiesta dei nerazzurri è bloccata attorno ai 50 milioni di euro, una cifra che dalla Francia non sembrano essere disposti a pagare.