Pirola, l’Inter aspetta il Monza e dice no a un club di Serie B: le ultime

Pirola presto lascerà l’Inter ma non a titolo definitivo. Come anticipato già da tempo (vedi articolo), la società nerazzurra crede molto in lui e per questo motivo avrebbe rifiutato l’offerta di un club di Serie B, ora si aspetta il Monza.

VERSO LA B – Pirola vicino a un club di Serie B, ma non sarà né il Pescara (che si era mossa in anticipo), né il Lecce. L’Inter difatti, secondo quanto raccolto dalla redazione di Inter-News.it, avrebbe rifiutato un’offerta da parte del club giallo-rosso per un problema legato alla formula del trasferimento (due anni di prestito). Il club di Viale della Liberazione vorrebbe cedere il giovane giocatore prodotto della Primavera solo con la formula del prestito secco valido per una sola stagione. Per questo motivo ad oggi il Monza sarebbe l’unico club veramente vicino al ragazzo.

Fonte: Inter-News.it – Davide Conzales