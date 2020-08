Skriniar, addio Inter? Il PSG avanza, ma occhio al Tottenham: le ultime

Skriniar non ha vissuto una stagione indimenticabile con la maglia dell’Inter e potrebbe lasciare i nerazzurri in caso di un’offerta eccezionale. Il difensore è accostato al PSG, ma negli scorsi giorni si è parlato con insistenza del Tottenham. Di seguito le ultime novità riportate da Le10Sport

ADDIO POSSIBILE – Milan Skriniar è un centrale che fa gola a diverse squadre. Nella difesa a tre di Conte, l’ex Sampdoria non si è integrato alla perfezione e per questo potrebbe lasciare l’Inter, ma per un’offerta mostruosa. Il PSG a fine stagione perderà Thiago Silva e sta pensando di rimpiazzarlo con il centrale nerazzurro. Come riportano dalla Francia, però, bisognerà fare grande attenzione al Tottenham, con cui da diversi giorni si parla di uno scambio con Ndombele. Vedremo qualche rumors sarà più concreto.