Bayern Monaco avanti: 4-1 al Chelsea. 64 minuti e un gol per Perisic

Bayern Monaco senza problemi contro il Chelsea, nella gestione di un parziale ampio già in avvio. I tedeschi confermano la loro superiorità battendo anche questa sera i Blues. Gioia per Ivan Perisic che segna il gol del parziale 2-0 che chiude la qualificazione

PASSANO I BAVARESI – Il Bayern Monaco si conferma una delle squadre favorite per la vittoria finale della Champions League. I tedeschi hanno battuto per 4-1 il Chelsea, eliminando gli inglesi. Lewandowski trascina ancora una volta i suoi. Prima segna l’1-0 in avvio, poi lancia Ivan Perisic. L’esterno di proprietà dell’Inter chiude la partita con il parziale 2-0. Sul finire del primo tempo accorcia le distanze Abraham, ma Tolisso realizza il 3-1 nella ripresa. All’84esimo è ancora Lewandowski ad aumentare il passivo: finisce 4-1. Il croato viene sostituito al 64esimo: subentra Coutinho.