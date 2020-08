Candreva e l’Inter muscolare: dal 1′ contro il Bayer Leverkusen? Un fattore

Candreva è un uomo fondamentale per Antonio Conte. A destra, l’esterno si è preso il posto da titolare, ma ultimamente il tecnico ha preferito D’Ambrosio, aumentando muscoli e contrasti vinti. L’ex Lazio potrebbe presto tornare titolare nell’Inter contro il Bayer Leverkusen

UN POSTO PER 3 – Antonio Candreva ha scalato le gerarchie, diventando pian piano un uomo fondamentale per Conte. Da esterno destro, l’ex Lazio è cresciuto molto rappresentando una vera e propria garanzia. Contro Getafe e Atalanta, l’allenatore ha preferito D’Ambrosio per blindare la difesa, con un calciatore più bloccato e fisico. Già contro il Bayer Leverkusen, però, il calciatore potrebbe tornare da titolare. Un precedente è a suo favore: Inter-Borussia Dortmund nell’attuale Champions League. Contro una tedesca propensa ad attaccare come il Bayer, Candreva ha sfoderato un’ottima prova chiudendo anche la partita in contropiede. Dato tattico da non sottovalutare per l’Inter che assalta l’Europa League.