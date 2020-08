VIDEO – Perisic non sbaglia! Bayern Monaco-Chelsea: 2-0 del croato

Perisic sta giocando titolare questa sera in Bayern Monaco-Chelsea. L’esterno croato di proprietà dell’Inter e in prestito ai bavaresi sta dimostrando il suo valore anche in Champions League. E’ proprio lui, infatti, a segnare il 2-0 che chiude probabilmente la qualificazione per i tedeschi. Ecco il video

BAYERN MONACO-CHELSEA, GOL IN CHAMPIONS – Continua nel migliore dei modi il prestito di Ivan Perisic con la maglia del Bayern Monaco. Il croato, lanciato in area di rigore da un meraviglioso Lewandowski, non ha sbagliato con il piatto, tutto solo davanti al portiere. Il croato, che sta giocando titolare, dimostra ancora una volta le sue qualità, come fatto diverso volte in questa stagione. Di seguito il video con il suo gol.

Video da RMC Sport