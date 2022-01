Sensi via in prestito, Vecino ruolo più centrale. Anche Kolarov ai saluti – TS

Sensi è stato convocato dall’Italia di Roberto Mancini per lo stage della Nazionale in programma durante la sosta, dopo andrà alla Sampdoria. Anche Kolarov ai saluti. Vecino, secondo TuttoSport, avrà un ruolo più centrale all’Inter.

ADDII – Sensi dopo lo stage con l’Italia di Roberto Mancini andrà alla Sampdoria, con l’obiettivo di ritrovare continuità e, grazie a questa, alimentare le speranze di restare nel giro della Nazionale. Anche Kolarov ai saluti, nonostante l’interessato voglia prendere ancora qualche giorno per decidere, si va verso la rescissione. Nelle migliori delle ipotesi, sarebbe stata cosa buona acquistare un centrocampista in modo da poter sostituire Sensi, e il primo nome nella lista è Davide Frattesi, ma al di là della volontà del Sassuolo di non cedere a gennaio un altro gioiello, Marotta non ha ancora le liquidità economica per provare il colpo dall’amico Carnevali. Con la partenza di Sensi, dunque, Vecino (impiegato nelle ultime due gare disputate dall’Inter), avrà un ruolo più centrale. L’uruguaiano (impegnato in sudamerica) resterà in nerazzurro fino al termine della stagione, quando scadrà il suo contratto e potrà liberarsi a zero.

Fonte: TuttoSport