Barella, oggi giornata chiave: l’UEFA decide sulla squalifica col Liverpool

Barella salterà Inter-Liverpool fra tre settimane per l’espulsione col Real Madrid. Oggi è però previsto che l’UEFA decida sulle giornate di squalifica: l’augurio è che sia soltanto una.

GIORNO CHIAVE – È atteso per oggi il verdetto dell’UEFA sulla squalifica di Nicolò Barella. Il centrocampista dell’Inter ha ricevuto un cartellino rosso lo scorso 7 dicembre col Real Madrid, per uno screzio con Éder Militao. L’espulsione diretta vale la sanzione almeno per una partita, in questo caso l’andata degli ottavi di finale di Champions League col Liverpool di martedì 16 febbraio (ore 21 al Meazza). L’UEFA, però, ha la facoltà di dare anche più di un turno a Barella: dipenderà (molto) dal referto dell’arbitro Felix Brych. L’augurio è che alla fine non ci sia una squalifica supplementare, che porterebbe Barella a saltare anche la gara di ritorno col Liverpool, mercoledì 8 marzo.