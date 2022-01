Caicedo il prescelto da Inzaghi per l’attacco: occorre trovare l’incastro – CdS

Il Covid-19 ferma Inzaghi (vedi articolo), ma non il mercato dell’Inter. Il tecnico, seppure a distanza, secondo il Corriere dello Sport, è rimasto comunque costantemente in contatto con Marotta e Ausilio. La decisione per l’attacco è stata presa: Caicedo è il prescelto.

L’ATTACCANTE – Dopo le riflessioni di questi ultimi giorni, si è ufficialmente aperto il fronte Caicedo. Il nodo, adesso, è legato all’ingaggio del calciatore che, chiaramente, ha dato la sua disponibilità per trasferirsi all’Inter. Anche il Genoa ha dato il via libera per il suo trasferimento in prestito fino a giugno. Sul tavolo, però, c’è un ingaggio di quasi 2,5 milioni di euro e l’Inter non è disposta a garantirgli per intero il milione abbondante che gli spetterebbe per i restanti cinque mesi. Il limite che ha fissato il club nerazzurro è di 800mila euro, cifra che corrisponde alla somma tra risparmi sull’ingaggio restante di Sensi e Kolarov, con il quale è in corso una trattativa per la risoluzione del contratto. A questo punto toccherà direttamente a Caicedo fare un sacrificio: vero che all’Inter troverebbe poco spazio, ma anche al Genoa la situazione non sarebbe diversa, con la differenza che in nerazzurro si giocherebbe lo scudetto.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno