Sensi-Sampdoria, partita aperta: gli spiragli con l’Inter restano – SI

Sensi alla Sampdoria è una trattativa non saltata dopo l’infortunio di Correa (e il gol del centrocampista in Inter-Empoli), ma sicuramente rallentata. Dal suo spazio social su Sportitalia Pedullà segnala come sia necessario attendere.

NON SALTATA – Alfredo Pedullà tiene ancora possibilità per Stefano Sensi alla Sampdoria: «Dobbiamo aspettare, per un motivo molto semplice. La diagnosi di circa un mese per Joaquin Correa fa sì che bisogna aspettare. Non abbiamo sentenze definitive, il ragazzo aveva dato tutta la sua disponibilità e la dà dopo quel gol. Ma non gli garantisce la visibilità dalla prossima già domani in Inter-Venezia. Dobbiamo aspettare, perché è ancora una partita aperta: spiragli li lasciamo».