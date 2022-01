Alvarez al Manchester City, intesa in arrivo con sconto: Inter da escludere – SI

Alvarez del River Plate proseguirà molto probabilmente la sua carriera al Manchester City, anche se non subito. Da Sportitalia Pedullà conferma le notizie circolate in giornata (vedi articolo) ed esclude le possibilità per le squadre italiane, Inter e non solo.

IN CHIUSURA – Per Julian Alvarez è in chiusura l’accordo con il Manchester City. Da Sportitalia Alfredo Pedullà parla di un leggero sconto sulla clausola rescissoria, fissata a circa venticinque milioni di euro. I Citizens pagheranno al River Plate diciotto milioni più quattro di bonus. Nelle prossime quarantotto-settantadue ore è prevista l’intesa definitiva. Ad aver portato all’OK per Alvarez è anche la possibilità di tenerlo al River Plate fino a giugno o addirittura dicembre, in modo da giocarsi da titolare le sue chances di andare ai Mondiali. Per le italiane (Inter, Juventus, Milan e Fiorentina) c’erano altri problemi che hanno impedito di affondare il colpo. Alvarez andrà in Inghilterra.