Scamacca, obiettivo Inter. Ma occhio ad un ritorno di fiamma – TS

Gianluca Scamacca è, da tempo, un obiettivo dell’Inter per l’attacco. Secondo Tuttosport, però, non è il solo elemento seguito per rinforzare l’attacco

OBIETTIVO – L’Inter segue da tempo Gianluca Scamacca. Il giovane attaccante del Sassuolo è, da tempo, l’obiettivo principale del club nerazzurro per rinforzare l’attacco. Il calciatore viene valutato non meno di 40 milioni e, allo stato attuale, scrive Tuttosport, è difficile pensare che l’Inter possa provare ad affondare il colpo, con un attacco composto da Lautaro Martinez, Dzeko, Correa e, con molta probabilità Dybala. Il centravanti italiano, comunque, non è il solo sul taccuino della dirigenza: occhio ad un possibile ritorno di fiamma per Marcus Thuram del Borussia Monchengladbach, già seguito lo scorso anno.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini