Dybala-Inter, ci siamo. Oggi incontro con gli agenti: ecco cosa manca – TS

Paulo Dybala e l’Inter. Secondo Tuttosport quest’oggi andrà in scena l’incontro fra la dirigenza nerazzurra e l’entourage dell’argentino

INCONTRO – Il futuro di Paulo Dybala sembra sempre più a tinte nerazzurre. Secondo Tuttosport, nella giornata di oggi andrà in scena un incontro fra la dirigenza nerazzurra e l’entourage del calciatore. L’argentino ha da tempo dato la sua preferenza alla squadra nerazzurra, preferita alla Roma e alle altre ipotesi estere. Decisiva la volontà dell’argentino di giocare la Champions League e di lottare per lo scudetto con Juventus e Milan. La dirigenza nerazzurra ha proposto un quadriennale a 5,5 milioni di euro fissi più 3 di bonus, offerta in linea con gli ingaggi proposti agli attuali top-player della rosa. Nell’incontro di quest’oggi verranno discussi gli ultimi dettagli, legati ai bonus e alla durata precisa dell’accordo.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini