Brozovic in tribunale per processo Wanda Nara: «Tutto falso»

L’Inter ha chiuso la stagione con la vittoria contro la Sampdoria e ora, in attesa degli impegni delle nazionali, i giocatori stanno raggiungendo piano piano i ritiri. Marcelo Brozovic, prima di andare con la sua Croazia, ha però dovuto fare tappa in tribunale.

TAPPA – Quando ancora Mauro Icardi era a Milano e all’Inter, scoppiò il caso Wanda Nara e l’ipotetico flirt con Marcelo Brozovic, compagno di Maurito. Ieri si è tenuta in tribunale la prima udienza del processo che vede coinvolto il centrocampista dell’Inter come parte civile con il croato che, come riporta il Corriere dello Sport, sostiene: «Flirt con Wanda Nara? È tutto falso, non ho mai avuto una relazione con la signora Wanda Nara. Non ho mai avuto nemmeno il suo numero di telefono. Quando è uscita la notizia ho avuto problemi anche con mia moglie e la mia famiglia».

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti