Dybala alla fine arriverà all’Inter? Serve pazienza e tempo

L’Inter programma il lavoro per i prossimi mesi e per la prossima stagione. Il nome di Paulo Dybala è quello più caldo per il mercato nerazzurro e oggi è attesa la prima offerta ufficiale. Ma serve comunque molta pazienza.

PAZIENZA – E’ vero, oggi è atteso questo famoso vertice tra Jorge Antun e l’Inter per la prima offerta ufficiale a Dybala. I nerazzurri non vogliono sparare cifre esorbitanti e dunque servirà tempo e calma per capire cosa succederà. Dybala piace all’Inter, viene ritenuto un’occasione importante visto che verrebbe preso a zero. C’è da capire se la Joya accetterà il blasone dell’Inter e le lusinghe di Marotta oppure se preferirà una realtà come Roma. In qualsiasi caso serve pazienza e calma. Non si chiuderà di certo ora.