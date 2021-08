Scamacca, non solo l’Inter su di lui. Ecco le pretendenti – Sky

L’Inter ha praticamente chiuso l’affare per Joaquin Correa dalla Lazio. La trattativa si chiuderà nelle prossime ore con il giocatore atteso a Milano ma intanto il mercato potrebbe non essersi chiuso qui. Un altro attaccante non è da escludere e Gianluca Scamacca, un’opzione, ha interessa da varie squadre.

NON SOLO INTER – L’Inter aspetta Correa. L’affare è in dirittura d’arrivo con il giocatore che arriverà a Milano in prestito con obbligo di riscatto fissato a 31 milioni di euro complessivi (vedi articolo). Ma il mercato dell’Inter potrebbe proseguire alla ricerca di un altro attaccante da inserire in rosa (vedi articolo). Andrea Belotti era stato praticamente bloccato durante la trattativa di Correa ma un altro nome è quello di Scamacca del Sassuolo. Secondo Gianluca Di Marzio però non solo l’Inter è interessata al centravanti neroverde con altre due squadre che hanno chiesto il giocatore in prestito. Sampdoria e Verona sono le altre due pretendenti con i nerazzurri che ora che dovranno decidere se continuare a lavorare sul fronte Scamacca o mollare la presa.

FONTE – Gianluca di Marzio