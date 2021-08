Correa-Inter in chiusura! Definite le cifre, ora ultimi dettagli – Sky

L’Inter ha come priorità per l’attacco Joaquin Correa. La trattativa sembra essere in dirittura d’arrivo con i nerazzurri che stanno limando gli ultimi dettagli con la Lazio. L’attaccante arriverà in prestito con obbligo di riscatto anche se mancano ancora gli ultimi dettagli.

PRESTITO CON OBBLIGO – Correa è il prescelto dell’Inter per andare a rinforzare il reparto offensivo di Simone Inzaghi. I nerazzurri hanno avuto tanti obiettivi in questa sessione di mercato ma ora la priorità si chiama Correa. Il tucu, stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, arriverà in prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni di euro + 1 di bonus. Inter e Lazio stando ancora definendo gli ultimi dettagli come la modalità del pagamento e quando far scattare l’obbligo del riscatto in favore della Lazio. Ma ciò che resta è che Correa è vicinissimo e nelle prossime ore si potrebbe chiudere.

FONTE – Twitter di Gianluca Di Marzio