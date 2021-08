Inter, con l’acquisto di Correa arriverà ancora un altro attaccante?

L’Inter ha praticamente chiuso per Joaquin Correa dalla Lazio con le cifre sistemate e gli ultimi dettagli da limare. I nerazzurri però potrebbero non concludere qui il mercato andando alla ricerca di un altro attaccante, questa volta un vice-Dzeko. Ecco gli scenari possibili.

OPZIONI – L’Inter è a un passo dal chiudere Correa dalla Lazio (vedi articolo). L’affare è in dirittura d’arrivo con i biancocelesti che hanno abbassato le loro pretese economiche e sono venute incontro all’Inter. Ora però i nerazzurri, trovato un attaccante di qualità che possa fare da vice-Lautaro Martinez, potrebbero pensare di rimanere sul mercato alla ricerca di un centravanti. I nomi che circolano sono tanti. Andrea Belotti è un’opzione con l’Inter che prima di chiudere per Correa aveva pronti 20 milioni di euro. L’opzione rimane valida in quanto i nerazzurri potrebbero prenderlo anche in prestito con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo in caso di possibili raggiungimenti di alcuni traguardi. Altro nome è quello di Gianluca Scamacca che potrebbe lasciare il Sassuolo in prestito vista l’alta concorrenza in maglia nerazzurra. Ovviamente senza dimenticarsi che in rosa ci sono ancora Alexis Sanchez e Martin Satriano. Investire ora, come visto con Correa, è praticamente impossibile e l’opzione di prendere un altro attaccante in prestito e pagarlo a giugno potrebbe essere molto conveniente. Bisognerà capire se le società saranno disposte a questa opzione.