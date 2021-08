FOTO – ‘Bare dove sei?’. L’Inter scherza con il duo comico Barella-Brozovic

L’Inter ha in Marcelo Brozovic e Nicolò Barella il duo di centrocampo leader della squadra. I due sono molto amici anche fuori dal campo con il croato che spesso coinvolge l’azzurro nei suoi sketch sui social. Il ‘Bare dove sei’ è diventato virale e il timbro della loro amicizia.

BARE DOVE SEI – Come detto spesso i protagonisti dell’Inter sui social network sono Barella e Brozovic. I due centrocampisti dell’Inter, oltre che grandi compagni di squadra, sono grandi amici fuori dal campo. Il croato spesso punzecchia il compagno con post social con una didascalia divenuta subito virale ‘Bare dove sei’ (vedi articolo). L’Inter ha colto che questo duo può essere un contenuto d’intrattenimento anche per i tifosi nerazzurri e ha lanciato un enigma sui propri canali social. L’indovinello, titolato proprio ‘Where’s Barella’ ovvero ‘Dov’è Barella?’, consiste nell’aiutare Brozovic a trovare, in mezzo a tante sagome dei giocatori dell’Inter, proprio Barella. E voi, siete riusciti a trovarlo?