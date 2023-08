Samardzic sfumato: Inter ora ha due strade! Colpo in difesa? – Sky

Samardzic è ormai una trattativa definitivamente sfumata in casa Inter. La dirigenza nerazzurra adesso deve capire come procedere e non solo a centrocampo. Di seguito le ultime di Sky Sport

DUE STRADE – Lazar Samardzic è una trattativa ormai definitivamente saltata in casa Inter. La dirigenza nerazzurra non ha fatto alcun passo indietro con l’entourage del calciatore serbo che alla fine ha rinunciato a firmare. Adesso Giuseppe Marotta e Piero Ausilio devono capire come rimediare al mancato colpo e le strade sono due: la permanenza di Stefano Sensi, apparso in forma in questo pre-campionato oppure un’alternativa sia a Sensi che a Samardzic per completare il reparto. Poi potrebbe arrivare un colpo in difesa.