Samardzic, l’Inter attende l’Udinese dopo l’offerta ufficiale! Nodo Fabbian – Sky

L’Inter ha presentato all’Udinese la prima offerta ufficiale per il giovane Lazar Samardzic. Proposto Giovanni Fabbian come contropartita, ma resta ancora un nodo da sciogliere.

PRIMA OFFERTA – L’Inter ha fatto una prima offerta ufficiale di 15 milioni più il cartellino di Giovanni Fabbian mantenendo un diritto di recompra. Da capire che dirà l’Udinese rispetto questa offerta per un giocatore cercato da diverse squadre in Serie A come il giovane Fabbian, dopo la straordinaria stagione disputata con la Reggina. L’Inter è quella più vicina a Samardzic, ma secondo quanto riportato da Sky Sport, in settimana ci sarà un altro incontro per conoscere meglio la valutazione del centrocampista italiano inserito come contropartita.