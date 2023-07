Scamacca, la via di mezzo per l’Inter! Percorribile una formula − SI

Gianluca Scamacca rimane tra i nomi sondati dall’Inter per completare l’attacco di Inzaghi. L’italiano del West Ham rappresenta una via di mezzo

VIA DI MEZZO − A Sportitalia Mercato, Michele Moretti fa il sunto sull’attaccante in casa Inter: «Scamacca può rappresentare per l’Inter la via di mezzo tra Morata e Balogun. Lo spagnolo è l’usato sicuro, ma ci vogliono almeno 20 milioni di euro e 5 milioni all’anno a lui. Balogun è un punto di domanda, è giovane, costa tanto e troppo. La via di mezzo è appunto Scamacca, giocatore futuribile e italiano. Si può arrivare ad un accordo col West Ham sulla formula del prestito con obbligo di riscatto, ma senza tirare subito fuori 35-40 milioni che sono i soldi che chiede l’Arsenal per Balogun».